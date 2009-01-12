Ющенко встретился с Литвиным

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН сегодня во время встречи обсудили вопрос о выполнении государственного бюджета и газовую проблематику.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, глава государства особо отметил, что украинский парламент не должен оставаться в стороне от урегулирования газовых вопросов и должен четко реагировать на эти вызовы. «Украина выполнила все обязательства, которые проистекают из контрактных условий 2008 года между хозяйствующими субъектами – «Газпромом» и НАК «Нафтогаз Украины». Сейчас вопрос зависит от того, будет ли консолидированной наша позиция в следующий, второй раунд, который посвящается соглашению о контракте транзита и цене газа на 2009 год», – сказал В.ЮЩЕНКО, напомнив, что речь идет о документе, который заключается между правительствами.

«Нам нужно поддержать правительственную позицию, чтобы правительство пошло на переговоры и с очень четким и ясным политическим, и правовым мандатом», – добавил Президент.