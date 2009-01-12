Газпром: Украина подписала газовый протокол без оговорок

Украинская сторона подписала «Правила мониторинга транзита природного газа через Украину» без каких-либо оговорок.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром».

«Делегация ОАО «Газпром» провела сегодня утром переговоры в Киеве. По итогам переговоров украинская сторона подписала «Правила мониторинга транзита природного газа через Украину» без каких-либо оговорок», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 10 на 11 января Украина подписала протокол о допуске экспертов к национальной газотранспортной системе.

11 января Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что Россия не признает подписанный Украиной протокол о транзите российского газа.

В тот же день премьер-министр РФ Владимир ПУТИН объяснил своему чешскому коллеге Миреку ТОПОЛАНЕКУ, что Россия не воспринимает украинскую декларацию к протоколу. В ходе телефонного разговора он подчеркнул, что украинское дополнение к протоколу с российской стороной не обсуждалось, извращает саму суть документа о международном контроле за транзитом российского газа через территорию Украины, а также отягощает существующую проблему вопросами, которые не имеют к ней никакого отношения. В этой связи В.ПУТИН предложил направить в правительство России протокол, подписанный представителями Украины без всяких дополнений и оговорок.