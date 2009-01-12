Украина заново подпишет соглашение о транзите российского газа

Украина согласилась заново подписать соглашение о транзите российского газа – на этот раз без дополнения к протоколу, которое не устраивало Москву, сообщает Эхо Москвы.

Решающим стал телефонный разговор между премьер-министром Украины Юлией Тимошенко и главой Еврокомиссии Жозе Мануэлом Баррозу. Как сообщили в Еврокомиссии, Тимошенко согласилась отделить от основного документа одностороннее заявление. Речь идет о требовании предоставлять дополнительные объемы газа для осуществления транзита – как указывает украинская сторона, это необходимо для технического обеспечения транзита.

Российские власти и «Газпром», в свою очередь, считают это условие неприемлемым и называют его попыткой легализации воровства газа. А президент Медведев прямо дал указание правительству не исполнять соглашение до тех пор, пока Украина не откажется от декларации. При этом европейские чиновники уверяют, что никакого влияния на исполнение протокола украинское заявление оказать не могло – это лишь мнение Киева. Тем не менее, Жозе Мануэл Баррозу попросил Юлию Тимошенко учесть реакцию Москвы и отказаться от дополнения.

Российско-украинский газовый конфликт станет сегодня главной темой экстренной встречи министров энергетики Евросоюза. Не исключено, что там будет принято отдельное заявление по этому вопросу.