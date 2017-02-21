Посол США при ООН прокомментировала признание Россией документов "Л/ДНР"

Об этом она заявила на заседании Совета безопасности ООН по неразрешенным конфликтам в Европе.

«Признание Россией в последние дни предполагаемых паспортов и других незаконных документов, выданных поддерживаемыми Россией сепаратистами в украинских регионах Донецка и Луганска, является еще одним прямым вызовом усилиям, направленным на обеспечение мира на востоке Украины», – заявила Хейли.

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Как сообщал УНИАН, 18 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании в РФ «документов», «выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до политического урегулирования ситуации в этих районах».

Президент Украины Петр Порошенко назвал это решение очередным доказательством российской оккупации и нарушением международного права.

В свою очередь в Кремле заявили, что указ Путина о признании «паспортов» боевиков «ДНР» и «ЛНР» является выравниванием ситуации «де-юре», которое не нарушает Минские соглашения.