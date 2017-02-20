Беларусь отказалась впускать людей с "паспортами Л/ДНР"

Беларусь отказалась впускать в страну людей с так называемыми «паспортами» ОРДЛО. Об этом сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский, передает «Интерфакс Беларусь».

Бычковский пояснил, что в соответствии с действующим законодательством, въезд на территорию республики возможен лишь в случае наличия у человека документов, предоставляющих ему право на пересечение границы, в соответствии с международными и двусторонними договорами.

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"Это не вносит никаких коррективов в работу белорусской пограничной службы. Если мы встретим такого человека у себя на границе, данный человек через границу пропущен не будет, если у него будут отсутствовать документы, которые дают право на пересечение госграницы республики Беларусь. Въехать сейчас граждане по этим документам ("документами ДНР и ЛНР" - ред.) в республику Беларусь на границе с Украиной, Евросоюзом не могут. Также будет нарушением законодательства и их въезд через российско-белорусский участок границы ", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в РФ "документов», «выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до политического урегулирования ситуации в этих районах».

Президент Украины Петр Порошенко назвал это решение очередным доказательством российской оккупации и нарушением международного права.