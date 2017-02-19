Признанием документов "Л/ДНР" Кремль бросает кость для успокоения оккупированных территорий – Фриз

Как отметила на своей странице в Facebook, председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Фриз, данный указ опровергает заявление пресс-секретаря Путина от 3 февраля о том, что Россия официально не признает паспорта "ДНР/ЛНР".

«Такой шаг является также свидетельством того, что социальная напряженность на оккупированных территориях растет вместе с недовольством российской политикой, и Кремль бросает кость для успокоения оккупированных территорий», – написала Фриз.

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Как сообщал УНИАН, 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России «документов», «выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах».

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что это решение является очередным доказательством российской оккупации и нарушением международного права.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что указ Путина противоречит Минским договоренностям и направлен на сознательную эскалацию конфликта.