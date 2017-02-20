В ЕС заявили, что не признают документы "Л/ДНР"

Об этом в комментарии собственному корреспонденту УНИАН в понедельник в Брюсселе заявила спикер высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини Майя Косьянчич.

По ее словам, во время встречи Могерини с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Мюнхене обсуждался указ президента РФ о признании на территории России «документов», выданных так называемыми «народными республиками» в Донецкой и Луганской областях Украины.

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«Указ не соответствует духу Минских договоренностей. ЕС по-прежнему непоколебим в своей поддержке территориальной целостности, суверенитета и единства Украины, а также полной реализации Минских договоренностей», - сказала она и подчеркнула: «Проездные документы, выданные так называемыми «ДНР» и «ЛНР», в рамках Европейского Союза признаны не будут»

Как сообщал УНИАН, 18 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов, «выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до политического урегулирования ситуации в этих районах».

Президент Украины Петр Порошенко назвал это решение очередным доказательством российской оккупации и нарушением международного права.

В свою очередь в Кремле заявили, что указ Путина о признании «паспортов» боевиков «ДНР» и «ЛНР» выравнивание ситуации «де-юре», которое не нарушает Минские соглашения.