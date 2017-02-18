Климкин: Указ Путина о признании "паспортов" "ЛНР" и "ДНР" противоречит Минским соглашениям

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что указ президента России Владимира Путина о признании "паспортам" так называемых "ЛНР" и "ДНР" противоречит Минским договоренностям и направлен на "сознательную эскалацию ситуации на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Мюнхене в комментарии журналистам после переговоров с главами МИД стран "нормандской четверки".

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"Скажу о том, что меня чрезвычайно поразило, поскольку господин Лавров назвал представителей нелегитимных образований полномочными представителями. К сожалению, встреча состоялась раньше, чем мы получили информацию о указ президента России, тогда бы, конечно, я бы по-другому отреагировал не только на это высказывание, но и на то, что делается", - сказал министр.

По убеждению Климкина, такое решение российского президента является "логике сознательной эскалации".

"Это логика, которая проходит через Авдеевку, и это не только логика военной эскалации, это логика гуманитарной эскалации", - заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Он также подчеркнул, что этот указ "фундаментально противоречит логике Минских договоренностей".

"Мы прекрасно понимаем, почему это сделано", - подчеркнул Климкин.

Как сообщал УНИАН, Путин подписал указ о признании Россией "паспортов" и других "документов", выданных псевдовладою так называемых "ДНР" и "ЛНР".