Построение свободной и процветающей Украины будет достойным чествованием подвига Героев Небесной сотни - Гройсман

Об этом говорится в обращении главы правительства к украинцам по случаю Дня Героев Небесной сотни, который отмечается в Украине 20 февраля.

«Сегодня мы вспоминаем трагическую и одновременно героическую страницу нашей новейшей истории. Жестокие события в Киеве, когда на глазах всего цивилизованного мира произошло массовое убийство украинских граждан, изменили нашу страну и каждого из нас», - отметил Гройсман и добавил: «Тогда нам казалось, что мы пережили самое ужасное. Как оказалось, это стало лишь началом нашего трудного пути к подлинной независимости, нашей борьбы за свободу, которая во многом не завершилась и поныне».

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Он отметил, что не вызывает сомнения, что события в столице Украины, оккупация Крыма и война на Донбассе, которая уже третий год ежедневно уносит жизни украинских военных и мирных граждан, связаны. «И первыми в этом неравном противостоянии погибли наши Герои Небесной сотни», - добавил Гройсман.

«Мы всегда будем помнить тех, кто заплатил своей жизнью за нашу свободу, за наше стремление жить в стране, где царит справедливость, а человек - высшая ценность. Вместе со всеми украинцами я низко склоняю голову перед погибшими на Майдане и выражаю глубокое соболезнование их родным и близким», - говорится в обращении.

«Многие виновники этого страшного преступления сбежали из Украины, однако они обязательно должны быть наказаны», - подчеркнул премьер и добавил: «Убежден, что в нашей стране воцарится справедливая судебная система, а правоохранители будут защищать граждан, а не преследовать их»

«В наших силах сделать так, чтобы наших героев мы чествовали добрыми делами, которые будут служить следующим поколениям. Поэтому только построение действительно свободной, богатой, справедливой Украины будет достойным чествованием их подвига и воплощением той цели, за которую боролись все патриоты. Это зависит от каждого из нас, от нашей воли, талантов, умений, от способности объединиться ради изменений. У нас все получится, и наши дети будут жить в успешной европейской стране», - сказано в обращении.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве почтили память погибших героев Небесной сотни.