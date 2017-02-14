В АП положительно оценили заявление Белого дома о возвращении Крыма Украине

22:41, 14 февраля 2017
Политика
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В Администрации президента положительно оценили заявление пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера о возвращении Крыма Украине.

В Администрации президента положительно оценили заявление Белого дома / Фото : сайт Президента

Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря президента Украины Святослава Цеголко в Twitter.

«Хорошее заявление представителя Белого Дома. Россия должна вернуть Крым Украине», - отметил Цеголко.

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Как сообщали зарубежные СМИ, сегодня пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ожидает от Российской Федерации возвращения оккупированного Крыма Украине.

«Президент Трамп дал очень четко понять, что он ожидает от российского правительства уменьшения насилия в Украине и возвращения Крыма», – сообщил Спайсер.

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Новость в сюжете: Заявление Трампа по возвращению Крыма Украине
Теги: #Крым#Трамп#США#Украина#администрация