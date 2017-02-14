Порошенко провел кадровые изменения в руководящих органах и подразделениях СБУ

Об этом говорится в опубликованных на сайте президента указах.

Так, указом № 34/2017 «Об увольнении с должностей руководителей органов и подразделений Службы безопасности Украины» Порошенко уволил с должности начальника департамента контрразведки СБУ Виталия Найду, а с должности начальника департамента защиты национальной государственности СБУ Анатолия Дублика.

Кроме того, указом уволен Юрий Гончаров с должности начальника управления СБУ в Сумской области; Олег Зубков – с должности начальника управления СБУ в Херсонской области; Александр Калинин - с должности начальника управления СБУ в Николаевской области; Алексей Ушанов – с должности начальника управления СБУ в Тернопольской области; Александр Шмитько – с должности начальника управления СБУ в Запорожской области.

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Указом № 35/2017 «О назначении на должности руководителей органов и подразделений Службы безопасности Украины» президент назначил Алексея Петрова начальником департамента контрразведки СБУ, Виктора Кононенко – начальником департамента защиты национальной государственности СБУ, Александра Климчука – начальником департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

Кроме того, глава государства назначил Владислава Косинского начальником управления СБУ в Сумской области; Данила Доценко – начальником управления СБУ в Херсонской области; Алексея Ляха – начальником управления СБУ в Николаевской области; Виталия Найду - начальником управления СБУ в Тернопольской области и Александра Хилько – начальником управления СБУ в Запорожской области.

Ранее Порошенко осуществлял подобные кадровые перестановки в СБУ летом 2016 года.