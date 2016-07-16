Порошенко провел кадровые перестановки в руководстве СБУ
Президент Украины Петр Порошенко осуществил кадровые изменения в руководстве Службы безопасности Украины.
Тексты соответствующих указов от 16 июля размещены на сайте главы государства.
Президент назначил Павла Демчину первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.
Также Порошенко назначил Сергея Болдыря начальником Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Центрального управления СБУ;
Максима Емельяненка - начальником Департамента оперативно-технических мероприятий Центрального управления СБУ;
Николая Мирошника - начальником Департамента оперативного документирования Службы безопасности Украины.
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Другим своим указом президент освободил Эдуарда Крицина от должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ и Игоря Созданого - от должности начальника Департамента оперативного документирования СБУ.
Кроме того, президент назначил Олега Зубкова начальником Управления Службы безопасности Украины в Херсонской области и Крицина - начальником Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области, освободив от этих должностей соответственно Дмитрия Ярмака и Александра Пивовара.