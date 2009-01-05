Британские ученые назвали 5 января самым стрессовым днем в году

Британские ученые в результате опроса жителей Великобритании пришли к выводу, что 5 января является самым стрессовым днем в году.

Как сообщает Lenta.ru, холодная погода, завершение рождественских и новогодних праздников, а также экономический кризис определяют повышенную раздражительность людей в этот день.

Наибольший стресс у вышедших на работу британцев вызывают громкие звуки, которые их коллеги издают во время еды. Этот фактор стресса упомянули чуть более четверти опрошенных. На втором месте оказалось шмыганье носом - оно раздражает 26% респондентов. Слишком громкие разговоры по телефону вызывают негодование у 21% британцев.

Британские ученые исследуют трудные дни уже давно. В начале 2008 года они официально объявили, что самым тяжелым днем года является понедельник, 21 января. «Невыносимость» этого дня определяется целым рядом факторов, в частности, плохой погодой, завершением праздников и невыполнением обещаний, данных себе на новый год. Американские психологи, со своей стороны, считают, что самым трудным днем недели является среда.