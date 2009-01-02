Нафтогаз напомнил Газпрому о взаимной зависимости

В «Нафтогазе» отвергают обвинения «Газпрома» в несакционированном отборе Украиной российского газа.

Как заявил начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ в интервью радиостанции «Эхо Москвы», отбора газа не происходит.

«То есть газ идет на Европу в полном объеме. Единственное, о чем мы вчера заявляли, что для работы системы необходимо 20 миллионов кубов в сутки так называемого технологического газа, который используется для работы системы», - сказал он.

Также В.ЗЕМЛЯНСКИЙ заявил, что Украина и Россия находятся в равной зависимости.

«Давайте исходить из того, что мы находимся в равной зависимости. С одной стороны, Украина зависит полностью от того газа, который идет из России, идет от "Газпрома". С другой стороны, "Газпром" на 60 и более процентов зависит от транзита своего товара по территории Украины. То есть, если мы снова вернемся к вопросу о транзите, нельзя привязывать или сравнивать Украину со странами Евросоюза, потому что в принципе Украина как транзитер уникальна в этом отношении. Соответственно, здесь и условия переговоров тоже должны рассматриваться именно с этой точки зрения – что Украина, по сути дела, на сегодняшний день основной транзитер российского газа в Европу. Поэтому мне кажется, уступки, если они идут, они должны быть обоюдными», - сказал В.ЗЕМЛЯНСКИЙ.

При этом он добавил, что по его мнению, сторонам удастся договориться, «но договоренности эти уже будут на межгосударственном политическом уровне, нежели на уровне хозяйствующих субъектов».

Также В.ЗЕМЛЯНСКИЙ сообщил, что Украине «на сегодняшний день, исходя из тех запасов, которые были сделаны за последние полгода 2008 года, запасов должно хватить до конца отопительного сезона, то есть до конца апреля-месяца. Это в случае такого аврального развития событий, как это происходит сейчас», – добавил он.

Как сообщалось, сегодня, 2 января, официальный представитель российского «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ заявил, что Украина ведет несанкционированный отбор российского газа, идущего по украинским магистральным трубопроводам на экспорт в Европу.

"Украинская сторона открыто признает, что ворует газ, и этого не стесняется", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

C 1 января «Газпром» прекратил поставки газа в Украину. Москва и Киев не смогли договориться об условиях нового контракта.

Украинское руководство считает, что, руководствуясь договоренностью с Россией о трехлетнем переходе на европейскую рыночную цену, цена газа в 2009 году в Украине должна колебаться от 204 до приблизительно 210 долларов.

Вместе с тем глава “Газпрома” Алексей МИЛЛЕР 1 января заявил, что «в связи с отказом Украины от предложения о льготных условиях поставок газа в 2009 году по цене 250 долларов, «Газпром» будет осуществлять поставку газа в Украину с января по рыночной европейской цене - 418 долларов за тысячу кубометров». (В 2008 году Украина платила 179,5 долл. за тысячу кубометров газа).