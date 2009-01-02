Дубина намекнул РосУкрЭнерго, что стоило бы стать в очередь

НАК "Нафтогаз Украины" осуществила подъем из подземных хранилищ газа (ПХГ) тех объемов природного газа для компании RosUkrEnergo, которые были заявлены компанией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА на пресс-конференции в четверг.

"В техническом соглашении, которое было подписано на 2008 год, мы за четвертый квартал должны были поднять этого газа 2,7 млрд. куб. м. Заявки на такой объем от RosUkrEnergo не было… На декабрь была заявка 622 млн. куб. м – мы все 622 подняли", - сказал он.

О.ДУБИНА добавил, что в первую очередь выполняются заявки украинских потребителей, и обратил внимание на факт, что из-за прекращения поставок газа из России из ПХГ отбирается почти в 2 раза больше газа, чем обычно.

Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь RosUkrEnergo Андрей КНУТОВ заявил, что "Нафтогаз Украины" отказывается поднимать из ПХГ газ RosUkrEnergo, предназначенный для европейских потребителей.

Напомним, RosUkrEnergo владеет более 10 млрд. куб. м газа в украинских ПХГ.

Справка УНИАН. 1 января "Газпром" прекратил поставки газа в Украину ввиду отсутствия контракта на поставки в 2009 году, в то же время транзит газа из РФ в Европу по украинской территории продолжается в объеме 300 млн. куб. м в сутки.

После этого «Нафтогаз Украины» заявил, что гарантирует бесперебойный и безаварийный транзит российского газа европейским потребителям исключительно в объемах существующих договоренностей, исходящих из предконтрактного переговорного процесса. В то же время, отсутствие дополнительного соглашения относительно транспортировки российского газа по территории Украины не позволяет компании: определить условия расчетов за услуги по транзиту; провести таможенное декларирование объемов транзита по странам-импортерам; гарантировать синхронную роботу ГТС Украины, России и стран ЕС.

НАК «Нафтогаз Украины» отмечает выполнение всех финансовых обязательств перед ОАО «Газпром». Компания в полном объеме перечислила аффилированной с «Газпромом» компании RosUkrEnergo средства за газ, потребленный на протяжении 2008 года. Таким образом, на начало 2009 года НАК «Нафтогаз Украины» не имеет задолженности перед контрагентами.

В то же время, НАК «Нафтогаз Украины» считает, что исходя из договоренностей президентов Украины и России и Меморандума между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о сотрудничестве в газовой сфере от 2 октября 2008 г., на начало 2009 года: ставка транзита по территории Украины должна носить обоснованный экономический характер и коррелироваться с общеевропейским уровнем; цена на российский природный газ для Украины должна формироваться исходя из межгосударственных договоренностей и мировой конъюнктуры цен на энергоносители.

НАК «Нафтогаз Украины» настроен на продолжение переговоров с ОАО «Газпром» в конструктивном русле для решения указанных вопросов.