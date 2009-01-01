Ющенко от имени Украины гарантировал транзит газа в Европу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Украина выполняла, выполняет и будет выполнять высокие гарантии транзита российского газа для европейских потребителей.

Как говорится в переданном агентству УНИАН заявлении Президента, “в тех или иных заявлениях подвергалась сомнению способность Украины обеспечить гарантированный транзит российского газа европейскому потребителю. Хотел бы подчеркнуть, что Украина взяла на себя международные обязательства по обеспечению гарантии транзита российского газа в страны Европейского Союза. Для нас это большая деловая честь. Мы никогда не формировали обстоятельства, которые бы в той или другой сфере подвергали сомнениям выполнение Украиной этого обязательства. У нас и сегодня нет оснований утверждать обратное. Еще раз от имени Украины хочу заявить, что Украина выполняла, выполняет и будет выполнять высокие гарантии транзита российского газа для европейских потребителей. Для нас это одно из фундаментальных международных обязательств, мы его ценим, и мы, безусловно, его выполняем».