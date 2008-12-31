Путин: Россия не может продать газ дешевле, поскольку сама дорого купила

Президент РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин встретились вечером в среду для обсуждения проблемы поставок газа в Украину и его транзита через украинскую территорию в Европу.

Премьер сообщил, что "Газпром" предлагал украинской стороне покупать газ в 2009 году по 250 долларов за тысячу кубометров против 179,5 доллара в 2008 году, но та не согласилась, и переговоры будут продолжены.

Путин напомнил, что на протяжении последних лет "Газпром" закупал газ у среднеазиатских партнеров - в Туркмении, Узбекистане и Казахстане - и фактически только транзитировал этот газ в Украину.

"В этом году в принципе все должно было бы происходить таким же образом. Вместе с тем, среднеазиатские республики с 2009 года перешли на продажу газа по мировым ценам, и сам "Газпром" приобретает этот газ в тех странах, которые я назвал, по цене в среднем по первому кварталу за 340 долларов за тысячу кубов", - сказал премьер. Он отметил, что если к этой цене еще прибавить транзит, то цена этого газа для Украины - примерно 380 долларов за тысячу кубометров.

А "компания "Газпром" предложила украинским партнерам продавать газ за 250 долларов за тысячу кубов", - сообщил премьер.

РИА “Новости”