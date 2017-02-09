Греция выступает за сохранение санкций против РФ из-за невыполнения Минских соглашений – Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Греческой Республики Алексисом Ципрасом в Киеве.

«Мы очень благодарны нашим друзьям из Греции за твердую и последовательную поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, за твердую позицию относительно непризнания незаконной аннексии Крыма и твердую позицию в составе ЕС в решении Совета ЕС о применении санкций против агрессора РФ за неимплементацию Минских договоренностей», - заявил он.

Читайте такжеВстреча Порошенко и Ципраса: Греция поддерживает территориальную целостность Украины и осуждает агрессию РФ

«Это особенно актуально сейчас, когда с 29 января по 6 февраля мы имели резкую эскалацию вокруг Авдеевской промзоны, когда при 22-градусных морозах Авдеевка осталась без света, без тепла, без воды, без газа. Только решительные действия нашей команды, очень скоординированные, спасли 25-тысячный город», - добавил Порошенко.