Песков: пока неясно, в каких сферах Россия и США могут договориться, кроме борьбы с ИГИЛ

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока непонятно, к чему готовиться. Безусловно, каждая сторона имеет определенное понимание, определенный подход к тому, в каких областях нам следует взаимодействовать перспективно. Есть общее понимание того, что приоритетным, безусловно, может и должна являться область борьбы с терроризмом и «Исламским государством», а уже все остальные модальности - они будут прорабатываться после того, как будет понятен формат», - сказал Песков.

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При этом он заявил, что конкретики касательно встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, подготовка будет вестись после того, как определится формат переговоров и сроки.

«Пока мне нечего сообщить, пока какой-либо конкретики нет. Подготовка будет вестись после того, как мы определимся с форматом и со сроками», - отметил Песков.

Вместе с тем, Песков, отвечая на вопрос УНИАН, соответствует действительности подготовка «большой сделки» между Белым домом и Кремлем, где новая администрация США может пойти на уступки по украинскому вопросу, заявил, что эта информация не соответствует действительности.