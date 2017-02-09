Климкин объяснил, повлияет ли скандальное заявление посла ФРГ о выборах на Донбассе на украинско-немецкие отношения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции «Создание Украинского института: мягкая сила для продвижения современной Украины в мире».

«Я говорил и еще раз хочу подчеркнуть: я вижу проблему не только в содержании того, что было сказано, но и в том, как это было сказано в приведенных сравнениях, в приведенном тоне», - сказал руководитель МИД.

«Но я хочу это особо выделить, я хочу это подчеркнуть, считайте, что это мой особый акцент: то, что происходит, и это не формальный лозунг, который я хочу сказать сегодня как министр, оно никак не влияет на контекст украинско-немецких отношений», - отметил Климкин.

«Мы знаем немецкую позицию. Я работаю очень плотно со всеми работниками не только теми, кто отвечает за внешнюю политику в Берлине, знаю их позицию, и на самом деле реакция, а реакция во многих случаях как у Алексея Гончаренко (народный депутат от БПП – УНИАН), она является очень эмоциональной, я считаю слишком эмоциональной, свидетельствует о том, как мы понимаем то, каким образом должны быть выполнены Минские договоренности, и каким образом мы должны идти к миру», - подчеркнул министр.

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Он сказал, что довел это до немецких друзей. Также, по его словам, когда посол ФРГ посетил украинский МИД, с ним соответствующую беседу провел политический директор.

«И я считаю эти несколько фраз, если хотите, в контексте нашей дружбы с Германией, действительно исчерпанными. Я хочу это подчеркнуть», - подытожил Климкин.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Гончаренко на обломке Берлинской стены возле Посольства Германии в Киеве написал слово «NEIN» (нет). Как пояснил депутат, это символическая акция протеста на высказывания посла ФРГ в Украине Эрнста Райхеля.

Ранее Райхель заявил, что проведение выборов на Донбассе возможно до вывода оттуда оккупационных российских военных подразделений.

Посольство Германии в Украине назвало повреждение Гончаренко фрагмента Берлинской стены нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях.