Нардеп Гончаренко разрисовал обломок Берлинской стены у посольства ФРГ в Киеве (фото)

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодня утром на обломке Берлинской стены возле посольства Федеративной республики Германии в Киеве я написал слово «NEIN» (нет). Свою символическую акцию протеста я посвятил вчерашним прокремлевскими высказываниям посла ФРГ в Украине Ернста Райхеля», – написал он.

По оценке нардепа, слова Посла Германии в Украине полностью воспроизводят установку российской пропаганды, целью которой является легализация террористов путем вживления их в украинскую власть.

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«Берлинская стена – яркий символ недавней российской оккупации Европы, поэтому я именно таким образом донес четкий и короткий ответ украинцев на понятном для Посла языке. Выборы на Донбассе должны проходить по стандартам ОБСЕ, а также в правовом поле украинского Законодательства, а не в присутствии оккупационных войск», – добавил Гончаренко.

Как сообщал УНИАН, чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Эрнст Райхель заявил, что проведение выборов на оккупированной территории Донбасса возможно до вывода оттуда российских военных подразделений.

Позже, в ВР предложили нардепам бойкотировать прием германского посла за его заявления о выборах на Донбассе. Министерство иностранных дел Украины вызвало посла ФРГ Эрнста Райхеля для объяснения своих заявлений относительно урегулирования ситуации на Донбассе и проведения там выборов.

Эрнст Райхель пояснил, что говорил о создании необходимых условий для проведения выборов на Донбассе, когда предполагал, что выборы на оккупированной части Донецкой и Луганской областей могут состояться в присутствии там российской армии.