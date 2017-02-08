Нардеп Гончаренко разрисовал обломок Берлинской стены у посольства ФРГ в Киеве (фото)
Народный депутат Алексей Гончаренко сегодня, 8 февраля, обрисовал кусок Берлинской стены, установленный у посольства Германии в Киеве в знак протеста против заявления посла ФРГ относительно выборов на Донбассе до вывода оттуда российских оккупационных войск.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«Сегодня утром на обломке Берлинской стены возле посольства Федеративной республики Германии в Киеве я написал слово «NEIN» (нет). Свою символическую акцию протеста я посвятил вчерашним прокремлевскими высказываниям посла ФРГ в Украине Ернста Райхеля», – написал он.
По оценке нардепа, слова Посла Германии в Украине полностью воспроизводят установку российской пропаганды, целью которой является легализация террористов путем вживления их в украинскую власть.
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«Берлинская стена – яркий символ недавней российской оккупации Европы, поэтому я именно таким образом донес четкий и короткий ответ украинцев на понятном для Посла языке. Выборы на Донбассе должны проходить по стандартам ОБСЕ, а также в правовом поле украинского Законодательства, а не в присутствии оккупационных войск», – добавил Гончаренко.
Как сообщал УНИАН, чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Эрнст Райхель заявил, что проведение выборов на оккупированной территории Донбасса возможно до вывода оттуда российских военных подразделений.
Позже, в ВР предложили нардепам бойкотировать прием германского посла за его заявления о выборах на Донбассе. Министерство иностранных дел Украины вызвало посла ФРГ Эрнста Райхеля для объяснения своих заявлений относительно урегулирования ситуации на Донбассе и проведения там выборов.
Эрнст Райхель пояснил, что говорил о создании необходимых условий для проведения выборов на Донбассе, когда предполагал, что выборы на оккупированной части Донецкой и Луганской областей могут состояться в присутствии там российской армии.