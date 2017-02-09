Украине и Польше нужно скоординировать усилия для разрушения планов Кремля - Фриз

Об этом на странице Facebook написала председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз.

«Последние несколько месяцев в Украине и Польше прокатилась волна провокаций. Их цель – создать условия для ухудшения взаимоотношений между государствами. Последняя в цепи событий – провокация в отношении генконсульства Польши во Львове. У меня нет никаких сомнений относительно заказчиков этой акции – они находятся в Кремле. Сегодня Москва всеми силами пытается создать в Польше негативный информационный фон в отношении Украины и украинцев, одновременно ухудшая отношение к полякам в Украине. Именно на это направлены провокации по обе стороны границы. Речь идет не о единичных акциях, а о системной работе, в которую включены не только маргиналы и преступники, выполняющие заказ, но и праворадикальные элементы с обеих сторон», – подчеркнула депутат.

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По мнению Фриз, Кремль крайне боится укрепления балтийско-польско-украинского геополитического союза, справедливо видя в нем серьезный вызов для планов России в регионе.

«Именно поэтому он пытается реанимировать призраки прошлого, прибегает к провокационным действиям и сотрудничает с радикалами. Распространение антиукраинских настроений в Польше сегодня основная цель Кремля. Методы тупые и грубые, как и все методы, к которым прибегает Кремль. Однако они вряд ли являются по-настоящему действенными. В Киеве и, по моему глубокому убеждению, в Варшаве прекрасно понимают, кто стоит за этими «медвежьими» шагами и провокациями», - отметила депутат.

Фриз убеждена, что ни в Украине, ни в Польше ни на секунду не забывают, кто является наибольшей угрозой для мира в Восточной и Центральной Европе.

«Все и в Украине, и в Польше сделали выводы и из трагедии под Смоленском, и из трагедии Донбасса. Кремлю не удастся достичь цели. А соответствующим службам в Украине и Польше сегодня нужно скоординировать усилия для разрушения планов Кремля в регионе», – резюмировала депутат.

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Как сообщал УНИАН, сегодня ночью неизвестные разрисовали кирпичную ограду Генерального консульства Республики Польша во Львове, а также забрызгали красной краской здание консульства.

На стене ограждения территории консульства по ул. Ивана Франко была сделана надпись: «Наша земля – 1», а на стене непосредственно здания Генконсульства - два пятна красной краски.

Расстояние от забора до здания консульства составляет около 10 метров, территория консульства находится под круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Красные пятна краски были расположены на стене возле одной из камер видеонаблюдения.