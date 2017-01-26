Число антиукраинских и антипольских провокаций возросло с начала агрессии РФ против Украины – МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

“Безусловно, мы обеспокоены количеством антиукраинских и антипольских провокаций, которые за последние два года, я бы сказала с момента российской агрессии, участились как в Польше, так и в Украине. И это не может не беспокоить ни нас, ни польскую сторону”, - сказала Беца.

Она отметила, что в Украине пытаются решить все эти вопросы не ультиматизмом, а в духе добрососедских отношений.

“Мы понимаем, мы обеспокоены, но мы с пониманием относимся, что эти инциденты должны быть абсолютно тщательно расследованы”, - сказала пресс-секретарь.

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Она напомнила, что компетентные органы проводят следственные действия и относительно разрушения памятника полякам в селе Гута Пеняцкая на Львовщине, и по поводу акта вандализма в заповеднике “Быковнянские могилы”.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 10 января в селе Гута Пеняцкая Бродовского района Львовской области неизвестные взорвали памятник погибшим в 1944 году полякам - жителям этого села.

В ночь на 25 января на территории Национального историко-мемориального заповедника “Быковнянские могилы” неустановленные лица красной краской исписали мемориальные стены и центральный монумент на украинской части Международного мемориала жертвам тоталитаризма, польскую стену памяти и входную конструкцию польского военного кладбища. Установлена также попытка разрушить домкратом входную стелу на польской части Мемориала.