Греция заинтересована в развитии сотрудничества с Украиной - Ципрас

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гройсман сообщил после переговоров с Ципрасом во время совместного заявления для прессы.

Главы двух правительств обсудили первоочередные вопросы украинско-греческого сотрудничества и взаимодействие двух государств в международных и региональных организациях.

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По словам Гройсмана, в рамках переговоров стороны коснулись аспектов безопасности и вопросов экономического сотрудничества.

«Есть ряд взглядов и предложений, которые внес мой коллега, с точки зрения заседания и создания правительственной комиссии, на уровне которой можно будет обсудить и оценить состояние наших двусторонних отношений и определить те направления, которые дадут возможность нам развивать, в том числе и экономическое сотрудничество», - подчеркнул он.

«Этот визит мы расцениваем как визит, который показывает поддержку и солидарность Греции с украинским народом, как шаг, который позволит нам углублять и расширять наши взаимоотношения», - сказал также глава правительства.

Ципрас отметил, что Греция заинтересована в развитии сотрудничества с Украиной, в частности с причерноморскими регионами.

«Это обусловлено историческими связями Греции с этими регионами, культурными, экономическими. И мы очень заинтересованы в том, чтобы выйти на развитие более тесных отношений, именно что касается причерноморских регионов», - сказал он.

По его словам, на территории Украины проживает около 100 тысяч этнических греков, «и Греция очень заинтересована, чтобы их проживание было безопасным».