Премьер Греции настаивает на выплате Германией репараций за Вторую мировую войну

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Салониках в воскресенье, 11 сентября, передает Deutsche Welle.

"Это является делом чести для Греции и ее народа", - сказал Ципрас.

Он пообещал, что его правительство не будет делать в этом вопросе никаких "поспешных шагов", и что следующий шаг будет сделан "в правильное время". Вместе с тем Ципрас не уточнил, когда он хочет обсудить этот вопрос с Берлином, информирует агентство dpa.

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В течение последних лет руководство Греции неоднократно поднимало тему о выплате Германией репараций за преступления нацизма, оценивая их размер в разные суммы - от 269 до 332 миллиардов евро. В Берлине эти требования назвали абсурдными и подчеркивали, что вопрос репараций юридически урегулирован.

Кроме того, Алексис Ципрас требует частичного списания долга Греции кредиторами и смягчения требований по бюджетной экономии со стороны Германии и других кредиторов.

"Я сказал госпоже Меркель, что, по ее логике, договоры должны выполняться. Того же требуем и мы: выполнение того, о чем договорились", - сказал премьер Греции, напомнив обещание кредиторов, которое они дали в 2012 году, о том, что часть долга Греции будет списана, как только страна достигнет первичного профицита бюджета (без учета расходов на обслуживание долга).

Греции удалось выполнить это требование. Как отметил Ципрас, несмотря на свои финансовые проблемы, Греция является "оазисом стабильности и мира" по сравнению с другими странами в регионе.