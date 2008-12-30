Куприянов: Миллер сидит с Дубиной - в прямом и переносном смысле

Переговоры с Украиной по урегулированию задолженности за поставленный газ продолжаются, заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов во вторник на пресс-конференции в РИА Новости.

"Переговоры сейчас продолжаются, шеф сидит с Дубиной (глава "Нафтогаза Украины"Олег Дубина - ред.) - в прямом и переносном смысле. Надеемся, что сегодняшний день нам принесет результаты", - сказал Куприянов. По его словам, переговоры проходят "достаточно тяжело": на данный момент ситуация с накопленной украинской стороной задолженностью не урегулирована, долг за поставленный газ составляет около 2 миллиардов долларов; кроме того, за два дня до окончания 2008 года стороны не заключили новый контракт на поставку газа. "Это означает, что у нас оснований для продолжения поставок газа на Украину не будет", - сказал представитель "Газпрома".

Ранее российский газовый холдинг неоднократно заявлял, что невыплата долга является препятствием для заключения новых контрактов, что, в свою очередь, может привести к прекращению поставок газа Украине с 1 января. "Газпром" заранее уведомил европейских партнеров о ситуации с невыплатой долга Украиной, через которую идет транзит газа в Европу. Европейские потребители опасаются повторения ситуации рубежа 2005-2006 годов, когда конфликт вокруг цен на газ для Украины привел к его кратковременному отключению и сбою поставок в Европу. "Газпром" 1 января 2006 года был вынужден прекратить поставки на Украину из-за отсутствия соглашения, после чего украинская сторона начала несанкционированный отбор предназначенного для Европы газа.