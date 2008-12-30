Европа вмешается в газовый спор России и Украины?

Европейский Союз окажет содействие в поиске решения по газовому спору между Украиной и Россией.

Об этом сообщил РИА «Новости» представитель Еврокомиссии Марк ИНГЛИШ.

"Еврокомиссия, ныне председательствующая в ЕС Франция и будущий председатель - Чехия (с 1 января 2009 года), а также государства-члены ЕС сделают все, чтобы содействовать нахождению решения", - сказал он.

По словам М.ИНГЛИША, Еврокомиссия призывает стороны как можно скорее урегулировать взаимные претензии и прийти к "долгосрочному" решению.

Со своей стороны, сообщил М.ИНГЛИШ, Брюссель продолжает с этой целью "контакты на всех уровнях" с украинской и российской сторонами.

По словам представителя Еврокомиссии, еврокомиссар по энергетике Андрис ПИЕБАЛГС связывался накануне с Президентом и премьер-министром Украины, а также с руководителями "Нафтогаза" и "Газпрома".

Как сообщал УНИАН, Россия требует, чтобы Украина рассчиталась в текущем году за газ, закачанный в хранилища в ноябре и декабре, в противном случае обещает прекратить поставки газа с 1 января 2009 года.

По последним данным "Газпрома", долг Украины за газ, поставленный в ноябре, составляет 805,8 млн. долл. За поставки текущего месяца Украина должна не позднее 31 декабря т.г. перечислить 862,3 млн. долл., а также штрафные санкции за несвоевременную оплату.

Сумма пени и штрафов на данный момент составляет около 450 млн. долл.