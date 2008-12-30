В Крыму ждут Тимошенко

30 декабря 2008 года состоится поездка премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Евпаторию для проверки выполнения обязательств местной власти перед жителями дома по ул. Некрасова, пострадавшего от взрыва 26 декабря 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета министров АРК.

Аккредитация журналистов проводится 30 декабря 2008 года до 11.00 по телефонам: 27-42-15; 544-663.