Делегация Нафтогаза продолжает переговоры в Москве

15:01, 29 декабря 2008
Политика
2429

На повестке дня два вопроса

Делегация НАК «Нафтогаз Украины» в понедельник продолжает переговоры в Москве с руководством ОАО «Газпром».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ.

По его словам, от «Нафтогаза» переговоры проводят председатель Правления Олег ДУБИНА, его первый заместитель Игорь ДИДЕНКО и заместитель Владимир ТРИКОЛИЧ.

Напомним, «Нафтогаз» и «Газпром» ведут переговоры по контракту о поставках газа в 2009 году и погашении задолженности за газ.

За последний месяц состоялось несколько раундов переговоров ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», в ходе которых рассматривались различные варианты погашения долга, включая предложение «Газпрома» провести взаимозачет украинского долга в виде аванса за транзит российского газа по территории Украины.

Россия настаивает на том, что НАК «Нафтогаз Украины» задолжал ей за поставленный газ более 2 млрд. долларов. В свою очередь, НАК «Нафтогаз Украины» заявляет, что компания полностью выполнила свои финансовые обязательства по оплате импортированного газа с января по октябрь текущего года включительно, и на сегодняшний день речь может идти о погашении текущих платежей.

24 декабря ОАО «Газпром» заявил, что НАК «Нафтогаз Украины» погасил задолженность за сентябрь-октябрь и остался долг за ноябрь-декабрь в размере 1,678 млрд. долл. без учета штрафных санкций.

По словам официального представителя «Газпрома» Сергея КУПРИЯНОВА, задолженность «Нафтогаза» за ноябрь составляет 805,8 млн. долл., за декабрь – 862,3 млн. долл. и штрафные санкции - около 450 млн. долл.

24 декабря Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что в случае неуплаты Украиной газового долга, Россия вынуждена будет прекратить поставки газа.

Справка УНИАН. 2 октября 2008 года в ходе встречи председателя правительства РФ Владимира ПУТИНА и премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО был подписан Меморандум о сотрудничестве в газовой сфере. Одним из ключевых положений документа является возможность перехода на прямые долгосрочные отношения между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» с 1 января 2009 года. При этом «Газпром» сохраняет возможность продавать напрямую конечным потребителям Украины 7,5 млрд. куб. м газа в год. Документом подтверждено намерение поэтапного перехода на рыночные, экономически обоснованные и взаимосогласованные цены на газ для Украины, а также тарифы на транзит газа по ее территории.

Условием выполнения положений Меморандума является полное погашение НАК «Нафтогаз Украины» всей имеющейся задолженности за поставленный газ.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter