МИД выразило протест России в связи с обстрелом украинского самолета над Черным морем
Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест России в связи с очередной провокацией со стороны РФ – обстрелом 1 февраля транспортного самолета Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Ан-26, который осуществлял тренировочный полет в районе Одесского газового месторождения в исключительной (морской) экономической зоне Украины.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.
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Отмечается, что российской стороне высказано категорическое требование прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе вооруженные провокации в исключительной (морской) экономической зоне Украины, которые влекут за собой международно-правовую ответственность виновных в их совершении лиц, расследовать этот инцидент и наказать виновных.
Как сообщал УНИАН, министр обороны Степан Полторак 1 февраля доложил президенту Украины Петру Порошенко о том, что во время выполнения тренировочного полета в исключительной (морской) экономической зоне Украины в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных Россией буровых вышек из стрелкового оружия был обстрелян транспортный самолет ВМС Украины Ан-26.
Кроме того, по словам министра, экипаж обнаружил и зафиксировал работу радиолокационной станции Российской Федерации в активном режиме, которая обычно используется для наведения ракет систем противовоздушной обороны.