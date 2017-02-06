МИД выразило протест России в связи с обстрелом украинского самолета над Черным морем

18:49, 06 февраля 2017
Политика
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Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест России в связи с очередной провокацией со стороны РФ – обстрелом 1 февраля транспортного самолета Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Ан-26, который осуществлял тренировочный полет в районе Одесского газового месторождения в исключительной (морской) экономической зоне Украины.

МИД выразило категорическое требование РФ прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины / УНИАН

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.

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Отмечается, что российской стороне высказано категорическое требование прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе вооруженные провокации в исключительной (морской) экономической зоне Украины, которые влекут за собой международно-правовую ответственность виновных в их совершении лиц, расследовать этот инцидент и наказать виновных.

Как сообщал УНИАН, министр обороны Степан Полторак 1 февраля доложил президенту Украины Петру Порошенко о том, что во время выполнения тренировочного полета в исключительной (морской) экономической зоне Украины в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных Россией буровых вышек из стрелкового оружия был обстрелян транспортный самолет ВМС Украины Ан-26.

Кроме того, по словам министра, экипаж обнаружил и зафиксировал работу радиолокационной станции Российской Федерации в активном режиме, которая обычно используется для наведения ракет систем противовоздушной обороны.

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Новость в сюжете: Обстрел украинского Ан-26 над Черным морем
Теги: #Россия#МИД#Ан-26