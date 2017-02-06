Климпуш-Цинцадзе объяснила, почему сейчас уже поздно вводить визовый режим с РФ

Об этом она заявила в интервью УНИАН.

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«Я очень четко заявляла, что считаю, что визы для граждан России нужно было вводить сразу после начала военных действий РФ против нас. Посмотрите на всю историю различных конфликтов – такие вещи делались в первые недели и месяцы, максимум, в первые полгода. Спустя почти три года после начала конфликта – это деструктивный и тупиковый путь со стороны Украины, который будет трактован и использован против нас и со стороны РФ, и недоброжелателями в ЕС. Мол, Украина, вместо того, чтобы искать решение выхода из конфликта обостряет ситуацию. Поэтому, считаю, что надо было это делать раньше. К сожалению, время уже упущено», - отметила вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря 2016 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о подготовке введения визового режима с Российской Федерацией.

30 декабря председатель Верховной Рады Андрей Парубий выразил надежду, что со следующего, 2017 года, парламент сможет прийти к согласию относительно введения визового режима с Россией.