Блок Тимошенко советует российскому МИДу согласовывать свои заявления с послом

Блок Юлии Тимошенко расценивает заявление департамента информации и прессы Министерства иностранных дел России о «дискриминации русского языка в Украине» как вмешательство во внутренние дела Украины.

Об этом говорится в заявлении БЮТ, текст которого передан УНИАН.

По убеждению авторов заявления, в Украине не существует проблемы русского языка. “Свысока указывать, на каком языке должны говорить депутаты независимого государства, - это неприемлемо для международных отношений”, отмечается в заявлении БЮТ.

Кроме того, в БЮТ заявляют, что “предложение относительно ограничений использования не государственного языка государственными должностными лицами Украины с трибуны Верховной Рады, внесенное народным депутатом Владимиром ЯВОРИВСКИМ и замечание народного депутата Николая ТОМЕНКО относительно использования не государственного языка в официальной деятельности городским председателем Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ, является законными, своевременными и последовательными”.

В соответствии с Конституцией и действующим законодательством Украины, государственные должностные лица Украины обязаны общаться на государственном украинском языке, напомнили при случае в блоке.

Как отметили в БЮТ, “выступления украинских правительственных чиновников на русском языке с трибуны Верховной Рады Украины так же абсурдны, как и возможные выступления на украинском языке правительственных чиновников России с трибуны Государственной Думы. Так же странно было бы слышать, скажем, от французских министров на заседаниях правительства английский, а от немецких парламентариев на заседании бундестага – итальянский язык”.

Кроме того, говорится в заявлении, “если бы чиновники российского МИД услышали, на каком русско-украинско-белорусском диалекте говорит, скажем, первый вице-премьер Николай АЗАРОВ, то, по-видимому сами бы выступили с предложением немедленно прекратить издевательство над восточнославянскими языками”.

Кроме того, БЮТ советует МИД России поинтересоваться у посла РФ в Украине Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА, есть ли проблема русского языка в Украине. “Его ответ известен: такой проблемы в Украине нет”, подчеркнули авторы заявления.