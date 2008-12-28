Президентская кампания будет жесткой и насыщенной компроматом

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что будущая кампания по выборам Президента Украины будет жесткой, сложной и с большим количеством компромата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции “Итоги работы за 2008 год и задачи Верховной Рады Украины на 2009 год”.

“Схватка за президентство будет настолько жесткой, сложной, с таким компроматом, что нужно сделать все, чтобы в этой борьбе не похоронить страну”, - отметил спикер парламента.

В.ЛИТВИН считает, что политикам необходимо заключить своего рода “публичный пакт”, что до официального начала президентской избирательной кампании никто о выборах не говорит.

По его мнению, политикам и высокопоставленным чиновникам нужно сосредоточиться на том, чтобы “отвести страну от опасной черты и не вызвать очередных революций”.

В.ЛИТВИН отметил, что все участники президентской кампании должны публично выразить позицию по поводу того, чтобы выборы главы государства состоялись “прозрачно, демократически и без тех столкновений, которые были в 2004 году”. По его словам, важно, чтобы не “улицы” определяли результат выборов.