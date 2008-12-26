Ющенко о Литве, электричестве, нефти, партнерстве и Голодоморе

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел встречу с министром иностранных дел Литовской Республики Вигаудасом УШАЦКАСОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, во время встречи В.ЮЩЕНКО отметил, что Украина высоко оценивает развитие стратегического партнерства между Украиной и Литовской Республикой. По его словам, реализация положений Дорожной карты между Украиной и Литовской Республикой на 2009-2010 годы, подписанная 9 декабря с.г. в Вильнюсе, даст возможность углубить такое партнерство.

Президент назвал приоритетом в двусторонних отношениях реализацию договоренностей, достигнутых во время переговоров с Президентом Литвы Валдасом АДАМКУСОМ в Вильнюсе 12 мая 2008 года.

В.ЮЩЕНКО и В.УШАЦКАС обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, торгово-экономического, вопросы многостороннего регионального сотрудничества.

Особое внимание было уделено сотрудничеству в энергетической сфере. Президент отметил, что Украина заинтересована в углублении взаимодействия с Литвой в вопросах энергообеспечения. В первую очередь, речь идет о возможности поставок в Литву украинской электроэнергии, привлечения украинской стороны к строительству на территории Литвы новой АЭС, поставок каспийской нефти в Литву с использованием трубопровода «Одесса-Броды-Плоцк-Гданьск».

Президент также заметил, что украинская сторона рассчитывает на поддержку Литвой организации и проведения в феврале 2009 года в Брюсселе презентации Технико-экономического обоснования проекта «Одеса-Броды-Плоцк-Гданьск» при участии глав государств причастных стран.

Стороны также обсудили сотрудничество в сфере европейской и евроатлантической интеграции. Президент поблагодарил за поддержку Литовской Республикой евроинтеграционных стремлений Украины. В свою очередь, министр иностранных дел Литвы отметил, что считает 2008 год «очень конструктивным для Украины в ее приближении к европейским структурам».

В.ЮЩЕНКО поблагодарил Литву и литовский народ за солидарность с народом Украины в чествовании памяти жертв Голодомора 1932-33 гг. в Украине.

Глава Украинского государства выразил благодарность за поддержку литовской стороной установления в будущем году в Вильнюсе памятника Тарасу Шевченко.

Во время встречи министр иностранных дел Литвы выразил соболезнование Президенту Украины по поводу трагедии в Евпатории.

Участие во встрече принял министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО.

Министр иностранных дел Литовской Республики находится в Украине с официальным визитом.