Аграрная партия заявляет о рейдерском захвате региональной организации

Руководитель юридического департамента Центрального аппарата партии Ирина Петренко сообщила, что налицо все признаки незаконной смены руководящих органов Николаевской региональной партийной организации, которую с нарушением Устава зарегистрировали в областном управлении юстиции в Николаевской области.

“В процессе подготовки отчетов партии об имуществе и финансовых затратах за 2016 год выяснилось, что 8 января в Николаевской региональной партийной организации состоялась конференция, а 20 января замена банковских подписей. Согласно изменениям, руководителем с правом первой подписи значится господин Артем Кравченко. Это неизвестное нам лицо. Заместителем, то есть вторым подписантом, указанный бывший председатель Николаевской областной региональной организации партии Евгений Березовский, который был уволен с должности”, - сообщила Ирина Петренко.

Читайте такжеМажоритарку и депутатскую неприкосновенность необходимо отменить – эксперт

Юрист также подчеркнула, что, согласно уставу и соответствующим решениям центральных руководящих органов, проведения любых конференций не может происходить без заблаговременного уведомления об этом Центрального аппарата партии, а избрание председателя региональной организации без согласования Президиумом партии.

“В декабре 2016 года управление юстиции в Николаевской области зарегистрировало в.и. председателя Николаевской региональной организации Ивана Плачкова. По состоянию на сегодня, согласно решению Президиума, любые конференции и другие партийные мероприятия в Николаевской области должны проходить под руководством Плачкова И.В.. Более того, только он Президиумом партии был уполномочен на обеспечение проведения такого мероприятия. В любом случае, согласно Уставу партии, о любых изменениях руководящих органов региональной организации необходимо было сообщить в Президиум партии. В течение декабря-января таких сообщений к нам не поступало. И даже больше, в течение этого срока Президиум Аграрной партии не проводил заседаний. То есть изменения незаконны”, - подчеркнула Ирина Петренко.

Председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии Аграрной партии Петр Мокляк подтвердил, что, согласно Уставу партии, решение об избрании нового председателя Николаевской региональной партийной организации должно было быть признано Президиумом партии.

“Все фактические данные дают основания утверждать о серьезных нарушениях Устава партии и партийной дисциплины, что в свою очередь обусловят принятие соответствующих решений”, - отметил председатель высшего контролирующего органа Аграрной партии.

По твердому убеждению руководителя юридического департамента Центрального аппарата Аграрной партии, происходит попытка рейдерского захвата партийной организации с грубым нарушением Устава партии.

“Возможны два варианта. Или управление юстиции зарегистрировало новую личность председателем региональной партийной организации с нарушением Устава, или же управлению были поданы поддельные документы относительно согласования таких действий Президиумом партии. У нас есть основания считать, что упомянутого Артема Кравченко выбрали с помощью конференции нескольких районных организаций, которые в свою очередь не были допущены к конференции Николаевской региональной организации 26 ноября 2016 года. Имеем нарушение закона и фактическую попытку рейдерского захвата партийной организации”, - отметила Ирина Петренко.

Такие действия, вероятно, имеют за цель заблокировать работу политической силы, считает представитель Аграрной партии. Также Аграрная партия намерена обращаться в правоохранительные органы.

“Партия сегодня формирует отчеты для НАПК. Нам фактически заблокирован доступ к счету Николаевской региональной партийной организации. Таким образом, мы не можем знать, какие происходят трансакции. Мы будем обращаться за разъяснениями в управление юстиции в Николаевской области, чтобы узнать, на каких основаниях произошла регистрация новых людей на должности руководителей. В зависимости от его ответа будем просить о содействии правоохранительных органов по факту незаконной деятельности или же подделки документов”, - подчеркнула Ирина Петренко.

Напомним, Евгений Березовский был уволен с должности председателя Николаевской региональной партийной организации Аграрной партии решением Президиума партии от 27 октября 2016 года за игнорирование решений центральных руководящих органов партии. В.и. председателя организации был назначен член Президиума партии Ивана Плачкова.