В МИД РФ "назначили" нового виновника конфликта на Донбассе – Европу

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

В частности, говоря о реакции европейцев на события на Донбассе, Захарова заявила: «Вы так озабочены судьбой мирных граждан где угодно, в тех регионах, которые не связаны с Европой, разделены морями, километрами. Что же вы не видите, что творится у вас в Европе. Уже два года европейцы убивают европейцев, и все это делается с одобрения самих же европейцев. Это позор современной Европы, как вы не можете этого понять».

«Вы столько лет патронировали Украину, вы несете за нее прямую ответственность. Где вы все, куда вы все попрятались», - заявила она.

Она возмутилась обвинениями в адрес РФ в невыполнении Минских договоренностей.

«Совесть вообще есть, детей Донбасса не существует. Сколько мы слышали от европейцев о ситуации относительно Сирии, в Алеппо (в этом сирийском городе, как и в Украине, российская армия проводила наступательные операции - УНИАН). Донбасс поближе к вам будет, а вы их не видите, или это не те дети, которые вызывают сожаление», - сказала она.

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По ее мнению, мировое сообщество не понимает «очевидного». «Сколько можно объяснять то, что мы пытаемся объяснить столько лет», - добавила она.

Спикер МИД РФ считает, что «Европа не находит в себе сил посмотреть, что твориться на ее территории».

«Вы столько раз говорили, что Украина – это Европа, Украина так близка европейскому сообществу, не отказывайтесь от тех, кого вы так долго приручали», -заявила она.

Захарова обвинила исключительно Украину в обострении ситуации на Донбассе и обстрелах мирных жителей.

«Этому варварскому налету нет никакого оправдания. Своими действиями Киев грубо нарушил не только Женевскую конвенцию от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны, но и, в принципе, все нормы морали. Бомбить спящий город, уничтожать ни в чем не повинных людей могут лишь вандалы. У нас нет другого определения тем людям, которые совершили эту ночную вылазку», - сказала Захарова.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, по состоянию на утро 3 февраля обстановка по всей линии разграничения на Донбассе обостряется; двое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, один ранен.

Практически на всех направлениях российско-оккупационные войска применяют запрещенные Минскими договоренностями реактивные системы залпового огня и тяжелую артиллерию.

В общей сложности, по состоянию на 8.00 зафиксировано 24 обстрела.