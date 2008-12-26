Партии регионов чешутся руки уволить двух министров

Фракция Партии регионов будет голосовать за отставку министра культуры и туризма Василия ВОВКУНА и министра образования Ивана ВАКАРЧУКА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ. (Сегодня в сессионном зале раздавались предложения о необходимости отставки министров, которые прошли в правительство по квоте фракции НУ-НС, поскольку часть этой фракции не поддерживает правительственные предложения, в том числе проект бюджета на 2009 год – УНИАН.)

По словам В.ЯНУКОВИЧА, фракция Партии регионов неоднократно обращала внимание на то, что «эти два министра проводят политику, направленную на разделение Украины, они проводят насильственную украинизацию». Как заявляет В.ЯНУКОВИЧ, политика этих двух министров «фактически дестабилизирует внутреннюю ситуацию в Украине”. Он отметил, что фракция Партии регионов выступает «за скорейшее их увольнение».