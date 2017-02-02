Климкин: забрать Крым от Украины – это то же, что забрать Freedom у House

Инцидент глава МИД прокомментировал на своей странице в twitter.

«Забрать Крым от Украины – это то же, что забрать Freedom у House. В эпоху перемен надо менять методологию, а не международное право», – отметил Климкин.

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«Уже вскоре буду обсуждать эту ситуацию с руководством Freedom House во время визита в США», – добавил он.

1/2 Забрать Крым от Украины-это то же,что забрать Freedom House в.В эпоху перемен надо менять методологию,а не международное право #CrimeaIsUkraine — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 2 февраля 2017 г.

1/2 Забрать Крым от Украины-это то же,что забрать Freedom House в.В эпоху перемен надо менять методологию,а не международное право #CrimeaIsUkraine — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 2 февраля 2017 г.

Как сообщал УНИАН, международная правозащитная неправительственная организация Freedom House, которая занимается поддержкой и исследованием состояния демократии, политических свобод и соблюдения основных прав человека, свое очередное исследование проиллюстрировала картой, на которой Крым не относится к территории Украины.

Организация признает Крым оккупированным, но анализирует ситуацию там с правами человека отдельно от всей другой территории Украины, куда, однако, включает неконтролируемые официальными властями районы Донбасса.