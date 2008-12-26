Политологи: объединение с ЕЦ уничтожит Нашу Украину

Политологи считают, что объединение с „Единым Центром” уничтожит «Нашу Украину».

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Центра исследований политических ценностей «АКСИА», который в связи с заявлением депутата от НУ-НС Романа ЗВАРИЧА о планах Секретариата Президента ликвидировать «Нашу Украину», влив ее обломки в «Единый Центр», собрал ответы экспертов на вопрос «Возможно ли объединение НСНУ и «Единого Центра?».

Так, руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО считает, что объединение „Нашей Украины” и „Единого Центра” отрицательно скажется, в первую очередь, на Президенте Украины: «Я думаю, что «Наша Украина» по-своему обречена. Она давно уже тяжело болела. У БАЛОГИ, как главы Секретариата и автора проекта «Единый Центр», нет иного способа сохранить себя на небосклоне и сохранить свое влияние на В.ЮЩЕНКО”.

По словам политолога, есть лишь один такой способ – „проглотить” «Нашу Украину». По его мнению, здесь вопрос стоит «или-или»: „или нужно уничтожать «Единый Центр», и тогда В.БАЛОГА проиграл, или нужно уничтожать «Нашу Украину», и тогда Президент окончательно оказывается в очень жестких административных и партийных тисках. Президент может оказаться в чужих руках, он себе больше принадлежать не будет. Все зависит от Виктора Андреевича”.

В.НЕБОЖЕНКО подчеркнул, что в случае, если Президент “позволит проглотить” «Единому Центру» «Нашу Украину», то, кроме административного контроля над собой он еще будет иметь и партийный контроль над собой. „У него не останется личной политической силы, которая зависела бы исключительно от него. В ближайшие дни посмотрим, какую дорогу выберет В.ЮЩЕНКО: политической эвакуации в «Единый Центр» или сохранения «Нашей Украины» со всеми положительными и отрицательными последствиями в будущем», - отметил политолог.

Директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ выразил мнение, что фактически «Наша Украина» раскололась на тех, кто реально смотрит на мир и видит минимальные перспективы сохранения в политике В.ЮЩЕНКО, и на тех, кто не видит иного пути, кроме сотрудничества с В.ЮЩЕНКО. „Я думаю, что в этих обстоятельствах часть «Нашей Украины» может согласиться на объединение с «Единым Центром», ну хотя бы для гарантирования определенного финансирования. Эта часть при нынешних обстоятельствах хочет все-таки воспользоваться существующим уровнем популярности Президента для того, чтобы остаться в политике. Если так произойдет, то это будет означать, что БАЛОГА победил своего шефа и вынудил его передать в наследство главе президентского Секретариата и тем, кто его финансирует, бренд ЮЩЕНКО», - отметил политолог.

В свою очередь председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО сказал, что нельзя говорить о ликвидации «Нашей Украины». „Скорее всего, будет происходить либо объединение нескольких сил, либо даже возвращение единоцентристов в «Нашу Украину». Но если это произойдет, то это будет если не последний, то предпоследний шаг на пути самоуничтожения «Нашей Украины», - считает он. В.ФЕСЕНКО сказал, что “Наша Украина” фактически завершает свой исторический путь как самостоятельный политический субъект, имеющий мощную общественную поддержку. „Мне кажется, что если такое объединение состоится, то это приведет к очередному расколу. Большая часть более-менее известных людей отойдут от нее. Думаю, на следующих парламентских выборах, после таких событий, мы вряд ли увидим «Нашу Украину» в украинском парламенте”, - сказал В.ФЕСЕНКО.

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий КУЛИК отметил, что НСНУ фактически исчерпал свой ресурс и уже является ненужным проектом для всех его участников и всех тех, кто делал ставку на эту политическую силу. По мнению эксперта, очевидно, что сегодня встал вопрос о создании новой политической силы или переформатирования НСНУ в новый политический проект. „Вопрос назрел. Хотя объединение с «Единым Центром» приведет к очередному партийному внутреннему кризису. Возможно, речь будет идти о создании качественно нового политического проекта, возможно, о роспуске НСНУ или участии его в более широком проекте при участии разных политических сил. Это может быть, например, Блок Ющенко или другой проект, в котором будут принимать участие все пропрезидентские проекты», - отметил В.КУЛИК.

Профессор политологии, научный директор Школы политической аналитики НаУКМА Алексей ГАРАНЬ напомнил, что в «Нашей Украине» есть ряд политиков, которые выступают принципиально против объединения с «Единым Центром», „справедливо видя в БАЛОГЕ и членах его партии одну из тех сил, которая целеустремленно разрушала «Нашу Украину». Если этот план будет претворяться в жизнь, это будет означать, что и без того небольшой «Нашей Украины» останется еще меньшая доля”, - считает А.ГАРАНЬ. Он прогнозирует еще один раскол в партии, который фактически ликвидирует «Нашу Украину». „Мне, например, трудно представить, как Вячеслав КИРИЛЕНКО или Ксения ЛЯПИНА будут объединяться с «Единым Центром» БАЛОГИ», - отметил политолог.