Порошенко: Мы не ждем военной помощи от Запада
11:58, 02 февраля 2017Политика
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Президент Украины Петр Порошенко больше всего ожидает от Евросоюза единства в его политике.
Петр Порошенко / REUTERS
Об этом Порошенко рассказал в интервью немецкому изданию Berliner Morgenpost.
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"Мы не ожидаем военную помощь. У нас есть своя собственная Армия и мы можем собственными силами бороться за нашу независимость. Если вы спросите меня, какая поддержка мне нужна больше всего от Европейского Союза, у меня есть простой ответ: единство. Сплоченная Европа под руководством Германии и Франции – может принудить Россию к соблюдению минских соглашений", - заявил Порошенко.
Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко заявил, что проведет референдум о вступлении страны в НАТО.
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