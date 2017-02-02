Порошенко: Мы не ждем военной помощи от Запада

Об этом Порошенко рассказал в интервью немецкому изданию Berliner Morgenpost.

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"Мы не ожидаем военную помощь. У нас есть своя собственная Армия и мы можем собственными силами бороться за нашу независимость. Если вы спросите меня, какая поддержка мне нужна больше всего от Европейского Союза, у меня есть простой ответ: единство. Сплоченная Европа под руководством Германии и Франции – может принудить Россию к соблюдению минских соглашений", - заявил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко заявил, что проведет референдум о вступлении страны в НАТО.