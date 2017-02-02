Порошенко: В Украине пройдет референдум по вопросу членства в НАТО

Четыре года назад только 16% граждан поддерживало вступление Украины в НАТО, сейчас – 54%, сказал Порошенко в интервью немецкой газете Berliner Morgenpost.

«Как президент, я прислушиваюсь к мнению моего народа и буду проводить референдум по вопросу о вступлении в НАТО. И если украинцы проголосуют, я сделаю все возможное, чтобы достичь членства в Североатлантическом альянсе», - заявил президент.

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Также он высказал мнение, что без НАТО не обойтись, и со стороны западных стран было бы абсолютно безответственно ослабить трансатлантическое сотрудничество.

«Я твердо убежден в том, что НАТО является единственной функционирующей организацией коллективной безопасности», - отметил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 31 января делегация Украины в Парламентской Ассамблее НАТО обратилась с просьбой надавить на Кремль из-за агрессии под Авдеевкой.

Тем временем, по данным СМИ, НАТО замедлило переговоры с Украиной по использованию системы ПРО из-за давления РФ.