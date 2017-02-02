Большинство россиян "плохо" и "очень плохо" относятся к Украине, при этом не считая ее "заграницей" - опрос

Об этом свидетельствует соцопрос Левада-центра, результаты которого есть в распоряжении УНИАН.

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Так, отвечая на вопрос, как они в целом относятся сейчас к Украине, 39% респондентов указали «в основном плохо», 15% - «очень плохо». 31% - «в основном хорошо», только 2% - «очень хорошо». 13% затруднились с ответом.

При этом 53% опрошенных отметили, что не считают Украину заграницей, 42% считают Украину заграницей, 5% не смогли дать ответ.

В то же время Беларусь не считают заграницей 61%, 33% считают Беларусь заграницей, затруднились дать ответ - 5%.

При этом 25% убеждены, что Россия должна любыми средствами, если потребуется, то и силой, удерживать под своим контролем бывшие республики СССР. 65% придерживаются противоположного мнения, затруднились с ответом - 10%.

Опрос был проведен 20-23 декабря 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.