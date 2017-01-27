Лукашенко сделал неожиданное заявление: заговорил о войне в "братской Украине"

Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, говорится в сообщении его пресс-службы.

"Нам независимость очень дешево досталась: все народы воевали, сегодня воюет наша братская Украина. Нам нельзя допустить того, чтобы воевать. Мы народ миролюбивый", - отметил он.

Он подчеркнул, что нельзя допустить войны в Беларуси, назвав белорусов миролюбивым народом.

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Также Лукашенко отметил, что борьба белорусов за независимость происходит не в военной или политической сфере, а в экономической, и назвал это позитивным.

"Главное направление нашей борьбы за независимость проходит через экономику - не в военной сфере, не в политической", - сказал он.

Ранее Лукашенко посоветовал российскому лидеру Владимиру Путину помириться с Украиной и предложил свои услуги в качестве посредника.

Как сообщал УНИАН, военный эксперт Алексей Арестович заявлял, что Россия летом 2017-го года в рамках учений введет свои войска в Беларусь и, скорее всего, оставит там некоторые подразделения.