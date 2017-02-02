В Раде предлагают масштабную реформу социальных выплат

Об этом заявил первый заместитель председателя партии «Видродження», представитель Украины в Венецианской комиссии Владимир Пилипенко.

По его словам, темпы сокращения численности населения в Украине угрожают национальной безопасности государства. Если не вмешаться в ситуацию, по прогнозу ООН, в ближайшие 30 лет население Украины может сократиться до 31 миллиона граждан.

«Превышение смертности над уровнем рождаемости мы наблюдаем не первый год, однако на государственном уровне мы почему-то никак не спешим эту ситуацию исправить. Уровень смертности превышает рождаемость в среднем на 30%, и каждый год мы теряем более 160 тысяч граждан. Это не просто статистика, а уже общегосударственная проблема. Поэтому сегодня необходимо на государственном уровне создать стимулы для повышения рождаемости и усиления соцзащиты украинских семей», – заявил Владимир Пилипенко.

Он подчеркнул, что со времен обретения независимости в Украине уже были три волны падения рождаемости: в 1990-х годах, во время экономического кризиса 2007-2008 и сегодня.

«К сожалению, из-за войны, кризиса и правительственного курса на сокращение социальных выплат и, как следствие, падения доходов населения, тысячи украинцев вновь отказываются от того, чтобы заводить детей», – сказал первый заместитель председателя партии «Видродження».

Он также сообщил, что уже в ближайшее время народные депутаты «Партии «Возрождение» зарегистрируют законопроект, которым предложат комплексную реформу системы социальной поддержки молодых семей.

«Мы завершаем подготовку законопроекта, которым будем предлагать комплексные изменения в ряд законодательных актов, касающихся системы социальной поддержки украинских семей. Его цель – гарантировать украинцам поддержку государства и создать условия для воспитания детей. В частности, мы будем предлагать кардинально изменить подход относительно выплат помощи при рождении ребенка, возвращение права на бесплатное обучение и питание в школах и детсадах, права на бесплатное образование для детей из многодетных семей и другие изменения. Мы убеждены, что из-за своей социальнйо важности, законопроект получит всестороннюю поддержку в парламенте», – подчеркнул Владимир Пилипенко.

Как отметил политик, в «Видродженни» ожидают, что предложенные инициативы смогут улучшить демографическую ситуацию в государстве уже в течение ближайших двух лет.