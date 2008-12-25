Ющенко и Тимошенко возвращаются в Киев одним самолетом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в одном самолете вылетели из Симферополя в Киев.

Как передает корреспондент УНИАН, на обратной дороге премьер не села в свой самолет Ту-134, которым она прибыла в Симферополь, а села в самолет Як-40, которым в Симферополь прилетел Президент.

Журналисты, сопровождавшие премьер-министра, вылетели в Киев самолетом Ту-134 и этим же самолетом вылетел заместитель главы Секретариата президента Роман БЕЗСМЕРТНЫЙ, прилетевший в Симферополь вместе с главой государства.

Как сообщал УНИАН, Президент и премьер сегодня посетили Евпаторию, где ночью произошел взрыв в жилом доме.

Взрывом разрушены 35 квартир (первый и второй подъезды дома) и повреждены квартиры третьего подъезда.

Количество погибших составляет уже 19 человек. Под завалами могут еще находиться до 60 человек.