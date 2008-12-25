К группе Кириленко присоединился еще один депутат

К депутатской группе "За Украину!" присоединился народный депутат Станислав АРЖЕВИТИН.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политической партии “Народный Союз “Наша Украина”.

Теперь группа насчитывает 18 человек.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря 2008 года в Верховной Раде была создана депутатская группа «За Украину!». Председателем группы ее участники единодушно избрали Вячеслава КИРИЛЕНКО. Участники группы приняли совместное заявление, в котором изложили основные цели и принципы новосозданного объединения.

Группа является открытой для присоединения и других народных депутатов.