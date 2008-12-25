К группе Кириленко присоединился еще один депутат
10:08, 25 декабря 2008Политика
2211
Теперь - 18 человек
|Станислав АРЖЕВИТИН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политической партии “Народный Союз “Наша Украина”.
Теперь группа насчитывает 18 человек.
Как сообщал УНИАН, 23 декабря 2008 года в Верховной Раде была создана депутатская группа «За Украину!». Председателем группы ее участники единодушно избрали Вячеслава КИРИЛЕНКО. Участники группы приняли совместное заявление, в котором изложили основные цели и принципы новосозданного объединения.
Группа является открытой для присоединения и других народных депутатов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter