Надежда на примирение между Ющенко и Тимошенко остается?

Политические конфликты в условиях кризиса чрезвычайно опасны не только для Украины, но и для тех, кто в них непосредственно втянут. Так в интервью «Немецкой волне» оценил очередной раунд противостояния между премьером Тимошенко и президентом Ющенко директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

Юлия Тимошенко потребовала немедленной отставки главы Нацбанка, обвинила Виктора Ющенко в провоцировании дефолта государства, чтобы избежать президентских выборов и сохранить за собой президентскую должность. Она посоветовала Ющенко добровольно уйти в отставку. Комментируя эти обвинения, Игорь Бураковский отметил, что президент действительно втянул Национальный банк в политический конфликт вокруг его отношений с премьер-министром. А саму Юлию Тимошенко Ющенко рассматривает, как непосредственного конкурента в борьбе за президентскую должность. Без согласованной работы президентской, правительственной и законодательной власти Украине будет очень тяжело выбраться из нынешнего кризиса, отметил Бураковский. Он считает, что надежда на примирение между президентом и премьером остается. Но, подчеркивает эксперт, и в украинском обществе, и на Западе наблюдается значительное разочарование обещаниями, которые раздавали главные герои Оранжевой революции.