Криль считает, что цель программы Кабмина - получить индульгенцию

Лидер партии “Единый Центр”, народный депутат Игорь КРИЛЬ считает единственной целью Программы действий правительства получение иммунитета для Кабинета министров на один год.

«Несколько месяцев страна ждала согласованного антикризисного плана действий, а в результате получила от правительства наскоро скомпонованный набор лозунгов. Единственная цель этого документа - получить себе индульгенцию на год", - заявил И.КРИЛЬ, комментируя проект Программы деятельности правительства, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

Он отметил, что первое, что бросается в глаза при анализе программы, это ее всеобщность и нечеткость. "Чего только стоит формулировка «выполнение заданий, направленных на дальнейшее приближение к европейским стандартам во всех сферах общественной жизни». Именно поэтому и программа не содержит четких сроков выполнения – поскольку и выполнять нечего", - заметил лидер “Единственного Центра”.

Второй тенденцией народный депутат назвал перенесение положений из предыдущей правительственной программы. "Так, в разделе "Противодействие коррупции в Украине" одним из главных мероприятий, как и в "Украинском прорыве", названо "скорейшее принятие пакета «антикоррупционных» законопроектов". Хотя этот раздел и претерпел некоторые изменения - был исключен пункт об отделении власти от бизнеса. Очевидно, на этом настояло бизнес-окружение ТИМОШЕНКО, и лидер БЮТ не смогла отказаться", - заметил он.

«И, наконец, - отметил И.КРИЛЬ, - третья тенденция - наличие пунктов, которые противоречат реальной политике правительства. Так, в программе запланировано обеспечить функционирование нефтепровода “Одесса–Броды” в аверсном направлении и способствовать евроатлантической интеграции Украины. И это на фоне того, как правительство на протяжении года фактически блокировало и одно, и другое».