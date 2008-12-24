МВФ заберет у Украины кредит, едва увидит бюджет-2009?

Принятие бюджета на 2009 год в существующем виде ставит под угрозу продолжение реализации программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК сегодня на пресс-конференции.

“Я думаю, что когда Миссия Международного валютного фонда проанализирует (бюджет – УНИАН), то может оказаться так, что мы останемся без этой программы”, - сказал А.ШЛАПАК.

По его словам, в частности, в подписанном с МВФ Меморандуме есть условие, что бюджет страны должен быть бездефицитным, а в поданном правительством проекте “очень дефицитный бюджет выходит”.

Кроме того, А.ШЛАПАК отметил, что в договоренностях с МВФ предусмотрено, что Украина не имеет права менять торговую политику, а вчера парламент принял в первом чтении законопроект, где фактически восстанавливается таможенный режим на ввоз продовольственных товаров, который существовал на начало 2008 года.

В то же время представитель Секретариата Президента не отрицает, что некоторые пункты Меморандума нуждаются в изменениях. Например, он считает абсурдным в этой ситуации говорить о бездефицитном бюджете. Кроме того, он соглашается с необходимостью некоторых изменений в торговой политике и изменения подходов к проблеме долгосрочного рефинансирования Нацбанком коммерческих банков.

“Я так понимаю, что партнеры поступают таким способом: мы готовим соответствующие позиции, отправляем нашим коллегам по МВФ, садимся с ними и начинаем разговор, - сказал А.ШЛАПАК. - Миссия приезжает к нам в середине января, хотя, я думаю, правильно было бы отправить ей наши предложения раньше”.

По его словам, в Секретариате Президента уже есть наработанный ряд предложений к МВФ. Шансы их принятия А.ШЛАПАК оценил как 50/50.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США с целью укрепить доверие в финансовом секторе и помочь экономике страны, которая пострадала в результате мирового финансового кризиса.

Программа рассчитана на два года.

В ноябре Украина получила первый транш кредита на сумму 4,5 млрд. долларов.

Миссия Международного валютного фонда во главе с Джейлой ПАЗАРБАЗИОЛУ находилась в Украине с 1 декабря.

Следующая миссия МВФ прибудет в Украину в середине января 2009 года.

Принятие МВФ решения о предоставлении Украине следующего транша будет связано с выполнением определенных целевых показателей, которых наше государство должно достичь на конец года.