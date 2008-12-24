Тимошенко говорит, что МВФ не требовал «ронять» гривню, но она - не прочь

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что в условиях кризиса девальвация гривни не должна превышать 15%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на брифинге в Кабинете Министров, отвечая на вопрос о том, выдвигал ли Международный валютный фонд при выделении кредита Украине в размере 16,5 млрд. долларов требование об обязательном проведении девальвации гривни.

«Девальвация была бы разумной и для Украины, чтобы сбалансировать импорт-экспорт, чтобы не допустить дисбалансов на валютном рынке. Но то, что мы видим сегодня, падение в два раза – это никакими меморандумами, никакими расчетами абсолютно не предусмотрено и не обосновано. Это последствия крупных спекулятивных операций, а не объективных макроэкономических регуляторов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что Международный валютный фонд не выдвигал никаких требований Украине по девальвации национальной валюты.

«Девальвация уменьшает стоимость национальной валюты приблизительно на 5%, максимум – на 15%», - уточнила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявил, что белорусская сторона готова выполнить требование Международного валютного фонда о девальвации белорусского рубля на 10% в рамках соглашения о выделении 2 млрд. долл. кредита.

«Это не пляска под МВФ. Они абсолютно правильно говорят: вы у нас просите 2 миллиарда кредита. Так если вы вбрасываете огромную массу белорусских рублей в общество, они завтра, эти 2 миллиарда, будут поглощены этой рублевой массой. Что, они не правы? Правы. Так чего ж мы будем упираться и с ними спорить?... Они попросили о девальвации нашей валюты, мы им сказали: мы будем спокойно, если это нужно, девальвировать рубль. Они всего на 10 процентов попросили, если уж на то пошло. На десять», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

При этом Президент Беларуси обратил внимание на тот факт, что в Украине произошла более резкая девальвация национальной валюты. «В Украине обвалили вообще. Да что такое 10 процентов?", - сказал А.ЛУКАШЕНКО.